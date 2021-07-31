Набиуллина сделала прогноз о долгосрочной инфляции в России

По словам Нибиуллиной, условия экономики реагируют на коронавирус, поэтому растут цены. В связи с этим глава Банка России заявила о продолжении жесткой кредитно-денежной политики регулятора.

«Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции», — цитирует Набиуллину Газета ru.

По словам главы ЦБ, политика регулятора направлена на то, чтобы улучшить положения многих россиян.

«Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего», — отметила Набиуллина.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает несвоевременным повышение ключевой ставки до 6,5%.



«До конца года можно было оставаться с неизменной ставкой, потому что проблема инфляции менее значима, чем проблема экономического роста. Сейчас хорошие показатели роста только на уровне падения прошлого года. Был отрицательный, а сейчас 3-3,5% ВВП. Поэтому сейчас кажется, что рост довольно существенный, а это всего лишь восстановление. Надо было подождать реального выхода экономики из кризиса», - считает Дубинин.

