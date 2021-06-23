В Банке России призвали готовиться к новому кризису

Наступление нового кризиса неизбежно, однако у Центробанка есть необходимые инструменты поддержки экономики и населения. Об этом рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления на конференции «Ренессанс капитала».

«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально», — цитирует Заботкина ТАСС.

Зампред ЦБ отметил, что эти меры останутся в арсенале регулятора и будут применены в следующий кризис.

Также, по словам Заботкина, уровень ключевой ставки Центробанка соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. При этом ЦБ при определенных сценариях готов повысить ключевую ставку выше шести процентов.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5,5% годовых. Это значение стало максимальным с июня прошлого года.

