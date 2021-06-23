В Банке России призвали готовиться к новому кризису
Наступление нового кризиса неизбежно, однако у Центробанка есть необходимые инструменты поддержки экономики и населения. Об этом рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления на конференции «Ренессанс капитала».
«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально», — цитирует Заботкина ТАСС.
Зампред ЦБ отметил, что эти меры останутся в арсенале регулятора и будут применены в следующий кризис.
Также, по словам Заботкина, уровень ключевой ставки Центробанка соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. При этом ЦБ при определенных сценариях готов повысить ключевую ставку выше шести процентов.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5,5% годовых. Это значение стало максимальным с июня прошлого года.
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