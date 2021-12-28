Набиуллина: Максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ ожидается в 2022 году

Максимальный эффект от повышений ключевой ставки Центробанка РФ ожидается в 2022 году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».

Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ

По ее словам, к концу следующего года инфляция будет составлять 4-4,5%.

Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку, что, по мнению главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, приведет к подъему ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки,

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаКлючевая СтавкаЦентробанкРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры