Набиуллина: Максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ ожидается в 2022 году
Максимальный эффект от повышений ключевой ставки Центробанка РФ ожидается в 2022 году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».
По ее словам, к концу следующего года инфляция будет составлять 4-4,5%.
Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку, что, по мнению главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, приведет к подъему ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки,
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