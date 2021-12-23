Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ
Президент Владимир Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что положительно оценивает работу регулятора.
«Вам может показаться странным, но я не вмешиваюсь в работу Центробанка, но оцениваю его работу положительно», - заключил российский лидер.
Также Путин добавил, что ЦБ проводит независимую политику, а если не повышать ключевую ставку, то в России может быть как в Турции, где резко обвалился курс национальной валюты.
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