Президент Владимир Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что положительно оценивает работу регулятора.

«Вам может показаться странным, но я не вмешиваюсь в работу Центробанка, но оцениваю его работу положительно», - заключил российский лидер.

Также Путин добавил, что ЦБ проводит независимую политику, а если не повышать ключевую ставку, то в России может быть как в Турции, где резко обвалился курс национальной валюты.