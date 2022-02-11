Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции заявила, что нормализация денежно-кредитной политики в стране будет определяться скоростью снижения инфляционных ожиданий.

«При этом снижение ключевой ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в прошлом году», - отметила глава ЦБ.

Пока же Набиуллина не исключила дальнейшего её повышения.