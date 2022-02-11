Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции заявила, что нормализация денежно-кредитной политики в стране будет определяться скоростью снижения инфляционных ожиданий.

«При этом снижение ключевой ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в прошлом году», - отметила глава ЦБ.

Пока же Набиуллина не исключила дальнейшего её повышения.

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«Мы допускаем возможность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, при этом в фокусе нашего внимания будет скорость замедления устойчивых компонентов инфляции. Последующая нормализация денежно-кредитной политики в значительной мере будет определяться ослаблением проинфляционных факторов со стороны предложения», - сообщила она.

В настоящее время ЦБ сохраняет оценку нейтральной ставки в 5-6% в номинальном выражении.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что политика Центробанка по ключевой ставке не повлияет на инфляцию, однако ухудшит положение дел для бизнеса и рядовых граждан.

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ФОТО: Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина
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