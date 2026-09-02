Продажи сладких настоек в российской рознице с января по июль увеличились более чем на 21% в годовом выражении, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. Эксперты связывают рост на подобную продукцию с ее дешевизной. Черниговский подтвердил текущий тренд.

«Акцизы выросли на все виды алкогольной продукции, соответственно, выросли цены. Идет незначительное снижение продаж водки и значительное снижение продаж коньяка. По ряду других видов алкогольной продукции тоже снижение. Настойки подорожали в меньшей степени. В этой связи произошло искусственное повышение розничных продаж этого вида продукции. Потребителями такой продукции являются люди разных возрастов. Молодежь в большей степени предпочитает слабоалкогольные напитки, в том числе настойки. У ряда сладких настоек высокая крепость — на них переориентируются представители более старшего поколения», - объяснил он.