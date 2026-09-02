На замену коньяку: Рост спроса на настойки объяснили акцизной политикой
Потребители разных возрастов все чаще выбирают настойки, поскольку эти напитки не растут в цене так стремительно, как прочие виды алкоголя, сказал НСН Максим Черниговский.
Выбирая алкогольную продукцию, потребители прежде всего ориентируются на цены, которые зависят от акцизной политики, заявил в беседе с НСН руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Продажи сладких настоек в российской рознице с января по июль увеличились более чем на 21% в годовом выражении, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. Эксперты связывают рост на подобную продукцию с ее дешевизной. Черниговский подтвердил текущий тренд.
«Акцизы выросли на все виды алкогольной продукции, соответственно, выросли цены. Идет незначительное снижение продаж водки и значительное снижение продаж коньяка. По ряду других видов алкогольной продукции тоже снижение. Настойки подорожали в меньшей степени. В этой связи произошло искусственное повышение розничных продаж этого вида продукции. Потребителями такой продукции являются люди разных возрастов. Молодежь в большей степени предпочитает слабоалкогольные напитки, в том числе настойки. У ряда сладких настоек высокая крепость — на них переориентируются представители более старшего поколения», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, популярность того или иного вида алкогольной продукции во многом зависит от акцизной политики.
«Для водки эконом-класса на уровне минимальной розничной цены акциз и другие налоги сегодня составляют порядка 70% в структуре розничной цены. Цены зависят от акцизной политики, и именно они будут формировать потребительские предпочтения наших граждан. Однако помимо легального рынка алкогольной продукции сегодня до 30% в структуре совокупных продаж – нелегальный оборот. У населения накопилось порядка двух миллионов самогонных аппаратов — это достаточно устойчивый тренд», - уточнил Черниговский.
Ранее основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал НСН, что в заведениях общественного питания наблюдается тренд на снижение продаж спиртного. По его словам, это объясняется предпочтениями молодежи и ростом цен на алкогольную продукцию.
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