Молодежь и цены: Почему россияне перестали пить алкоголь в ресторанах
В заведениях общественного питания наблюдается тренд на снижение продаж спиртного, заявил НСН Сергей Миронов.
Молодежь пьет куда меньше, а сам алкоголь стал сильно дороже, поэтому в ресторанах упали продажи горячительных напитков, рассказал НСН основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Продажи алкоголя в ресторанах сократились на 42,4%, а особенно пострадали винодельческие позиции. Такие данные за первую половину 2026 года опубликовал «Коммерсантъ». Миронов объяснил этот спад.
«У нас достаточно серьезная пошлина на импортное вино. И российские виноделы, к сожалению, поднимают цены непропорционально инфляции. Все это сказывается — людям дорого. Они просто не покупают его, потому что стоимость напитков где-то поднялась на 40%. А в целом, наблюдается тренд на снижение. Молодежь гораздо меньше пьет алкоголя — они предпочитают энергетики. Это тоже влияет на продажи», — отметил он.
Ранее Миронов сообщил в эфире НСН, как рестораны борются за клиентов в современных условиях.
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