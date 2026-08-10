Молодежь пьет куда меньше, а сам алкоголь стал сильно дороже, поэтому в ресторанах упали продажи горячительных напитков, рассказал НСН основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.



Продажи алкоголя в ресторанах сократились на 42,4%, а особенно пострадали винодельческие позиции. Такие данные за первую половину 2026 года опубликовал «Коммерсантъ». Миронов объяснил этот спад.

