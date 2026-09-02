Аналитик раскрыл, когда цифровой рубль начнет работать без сбоев
Для отладки технических недочетов цифрового рубля понадобится около месяца, однако на повышение его массовой востребованности у граждан могут уйти годы, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Несмотря на перебои, старт у цифрового рубля был вполне успешным, а технические недочеты в данном случае вполне естественны, однако сам инструмент массово в ближайшее время востребован не будет, так как у него ограниченные возможности с точки зрения расчетов, объяснил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Массовое внедрение цифрового рубля стартовало с перебоями. Как передают «Известия», 22 крупнейших банка страны должны были предоставить возможность использования функционала гражданам с 1 сентября, однако фактически он появился только на устройствах с ОС Android. Кроме того, в некоторых кредитных организациях функционал не срабатывал с первого раза или вовсе не появилось соответствующей кнопки, а открытие кошелька на этапе проверки данных через «Госуслуги» потребовало более получаса вместо пяти минут.
По мнению Кабакова, эти проблемы будут устранены довольно быстро, однако платежная система еще какое-то время не будет востребована у россиян массово.
«Процесс внедрения чаще всего это занимает около месяца. И если какие-то критические истории если не возникнут, то вполне вероятно, в ближайший месяц уже будет отлажена вся система и повсеместно будет вводиться история с цифровым рублем. Другой вопрос, насколько это будет востребовано. Использование цифрового рубля может быть не столь интересно гражданам, как какие-то другие средства платежа, которые есть в наличии, потому что его пока еще не внедрили у всех компаний, магазинов и так далее. С точки зрения расчетов сейчас есть ограниченный спектр компаний, которые готовы принимать цифровой рубль, то есть все небольшие торговые точки не будут его принимать. В первую очередь востребованность будет присутствовать у тех граждан, у которых непосредственно будет начисляться пенсия, либо заработная плата и так далее. В этом отношении переводы цифрового рубля на другие счета создадут определенные обороты», — считает аналитик.
Тем не менее, он назвал старт цифровой нацвалюты вполне успешным и подчеркнул, что для повышения востребованности инструмента необходимы маркетинговые усилия и время.
«Для повышения востребованности необходимо предпринимать определенные маркетинговые действия с точки зрения распространенности, условий, выгоды и так далее. Крупные иностранные платежные системы занимались этим годами, привлекая потребителей. Так что это вопрос времени. Если те или иные шоки не будут присутствовать, то у нас в платежной системе будет некий альтернативный способ оплаты, начислений тех или иных субсидий гражданам, зарплат, пенсий и тому подобное. И определенный оборот там будет присутствовать. Ничего негативного в этом отношении я не вижу. Чем больше возможностей у потребителя, тем лучше. Замечательно, если в будущем мы еще увидим возможность оффлайн-расчетов по цифровому рублю, разработка которых была отложена, это тоже даст определенные преимущества. Так что с точки зрения старта все замечательно, он и должен был быть таким в этом отношении», — резюмировал Кабаков.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что цифровой рубль является средством расчета, поэтому хранение сбережений в третьей нацвалюте категорически исключается.
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