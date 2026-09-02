Несмотря на перебои, старт у цифрового рубля был вполне успешным, а технические недочеты в данном случае вполне естественны, однако сам инструмент массово в ближайшее время востребован не будет, так как у него ограниченные возможности с точки зрения расчетов, объяснил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Массовое внедрение цифрового рубля стартовало с перебоями. Как передают «Известия», 22 крупнейших банка страны должны были предоставить возможность использования функционала гражданам с 1 сентября, однако фактически он появился только на устройствах с ОС Android. Кроме того, в некоторых кредитных организациях функционал не срабатывал с первого раза или вовсе не появилось соответствующей кнопки, а открытие кошелька на этапе проверки данных через «Госуслуги» потребовало более получаса вместо пяти минут.