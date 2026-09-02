СМИ: В ФРГ установили двоих возможных причастных к инциденту с БПЛА в Лейпциге

Собеседники газеты утверждают, что это якобы гражданин Латвии родом из России, а также житель Белоруссии, который имеет российский паспорт.

По версии следствия, первый прилетел в Берлин в конце июля, после чего арендовал автомобиль и отправился в Лейпциг, а за два дня до инцидента он покинул страну. На след второго подозреваемого удалось выйти якобы благодаря следами ДНК, найденным на одном из беспилотников.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Берлин бездоказательно обвинил Москву в атаке на аэропорт Лейпцига, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».