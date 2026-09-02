Риелтор рассказал о новой московской квартире Долиной

По информации СМИ, жильё в ЖК «Премьер» приобрела народная артистка РФ Лариса Долина. Как отметил Муравьев, данный ЖК был построен в 2007 году и немного устарел, однако есть и плюсы, например, большие окна и хорошие виды из окон. А также соседи.



«Рядом Российская академия наук. В этом доме квартиры в свое время покупали именно сотрудники академии, то есть контингент хороший, соседи интеллигентные», - сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что рядом с «Премьером» находятся парк Воробьевы горы и парк Горького, а также Нескучный сад и другие зеленые зоны.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Долина стала владелицей элитной недвижимости стоимостью 250 млн рублей в ЖК «Премьер», однако по официальным документам, собственницей является 43-летняя дочь артистки Ангелина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».