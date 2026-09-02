Посол Нечаев: Сотрудники генконсульства РФ в Бонне должны покинуть Германию

Сотрудникам генерального консульства РФ в Бонне следует покинуть территорию Германию до 18 сентября. Как сообщает RT, об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

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Он напомнил, что к этой же дате генконсульство РФ будет закрыто, из-за чего будет невозможно организовать участок для выборов в Госдуму.

«Что касается Российского дома науки и культуры в Берлине... сотрудники... должны покинуть страну в семидневный срок», - указал Нечаев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия обвинила Россию в ЧП с дронами с Лейпциге, так как хочет запугать население и не дать гражданам проголосовать за пророссийскую партию на предстоящих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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