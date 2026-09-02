Главе фонда «Дом с маяком» Мониаве предъявили обвинение

По его словам, обвинение связано с постом в Telegram-канале Мониавы, который был опубликован в феврале 2023 года. Он отметил, что его клиентка не признала вину.

«Меру пресечения изберут 3 сентября. Пока неясно какую, однако предусмотрено заключение под стражу», - добавил юрист, указав, что женщину официально задержали на двое суток.

Ранее Бирюков сообщил, что Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет по данному делу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».