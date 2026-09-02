Мониаве предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (207.3 ч.2 п.д УК РФ), сообщили в Следственном комитете России. По данным следствия, Мониава распространила в телеграм-канале ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Трунов отметил, что максимальные сроки по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ не являются автоматическими.

«Общественно полезная деятельность сама по себе не освобождает от уголовной ответственности, но может учитываться судом как обстоятельство, характеризующее личность обвиняемой, и способствовать смягчению наказания. Статья 61 УК РФ позволяет суду учитывать и иные обстоятельства, прямо не перечисленные в законе, как смягчающие. В случае Мониавы многолетняя работа с тяжелобольными детьми и создание детского хосписа, безусловно, могут быть представлены защитой как значимые положительные характеристики личности. Максимальные сроки по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ не являются автоматическими: для их назначения суд должен мотивировать повышенную степень общественной опасности содеянного и учитывать все обстоятельства дела. Минимальное наказание вероятнее при отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии совокупности смягчающих обстоятельств. При этом отказ обвиняемой признавать вину сам по себе не является отягчающим обстоятельством, а защите принципиально важно оспаривать доказанность как заведомой ложности сведений, так и мотива политической ненависти. На данный момент Мониаве предъявлено обвинение именно по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, предусматривающему до 10 лет лишения свободы», — сказал собеседник НСН.

Основательница благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер, в свою очередь, сказала НСН, что «Дом с маяком» — один из лучших хосписов в мире и самый лучший в России. Комментировать ситуацию с Мониавой она отказалась.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что блогеру Илье Ремесло, который был задержан по делу о фейках о Вооружённых силах (ВС) РФ, может грозить как административная, так и уголовная ответственность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

