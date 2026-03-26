Аналитик энергорынка раскрыл, кто покупает российскую нефть с наценками

На российскую нефть сейчас высокий спрос в Юго-Восточной Азии, из-за чего все возможные скидки нивелировались, сказал НСН Сергей Пикин.

У России могут появиться новые покупатели из Юго-Восточной Азии, которые не приобретали нашу нефть достаточно давно. Последний раз такие покупки были еще до 2022 года, сказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Проедают запасы: Аналитик Юшков рассказал, когда подешевеет нефть

Российская нефть продается без дисконта и даже с премией на отдельных направлениях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, спрос на российские энергоресурсы сохраняется высоким. В первую очередь, из-за общей ситуации на мировом рынке. Пикин отметил, что Индия является главным покупателей российской нефти на сегодняшний день.

«Сейчас логистика стала дороже. Доставка нефти до наших ключевых покупателей — в первую очередь Индии — стоит весьма прилично. На выходе цена получается выше на несколько долларов. Индийцы, как было заявлено, выкупили 60 млн баррелей. Фактически они выкупали в режиме два млн баррелей в сутки. Это не предел! Думаю, могут быть еще дополнительные сделки, объемы могут быть еще выше. Китайцы не отстают: их закупки приближаются к таким же цифрам. За счет того, что объемы, которые выходят от производителей, в некотором дефиците, то покупатели из Юго-Восточной Азии, из Индии вовсю стремятся купить нефть. Отсюда дисконты нивелировались. Есть определенная конкуренция, благодаря чему иногда образуется даже премия к цене», — сказал собеседник НСН.
Заработаем вместе с Трампом: Назван способ «отомстить» Европе за газ

По его словам, Россия может рассчитывать на появление новых покупателей из Юго-Восточной Азии.

«У нас могут появиться новые покупатели из Юго-Восточной Азии, которые не приобретали нашу нефть достаточно давно. Последний раз такие покупки были еще до 2022 года. Они снова возвращаются к этим покупкам, так как не могут купить нефть с Ближнего Востока. У них, собственно, не такой большой выбор, откуда закупать нефть. У нас есть большой козырь — наличие восточного направления, откуда можно транспортировать нефть. Эти объемы моментально разлетаются, они максимально востребованы. Мы даже не сможем удовлетворить всех покупателей, так как заявок очень много», — добавил эксперт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что удары Ирана но НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов за баррель, что выгодно России.

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
