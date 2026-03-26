Аналитик энергорынка раскрыл, кто покупает российскую нефть с наценками
На российскую нефть сейчас высокий спрос в Юго-Восточной Азии, из-за чего все возможные скидки нивелировались, сказал НСН Сергей Пикин.
У России могут появиться новые покупатели из Юго-Восточной Азии, которые не приобретали нашу нефть достаточно давно. Последний раз такие покупки были еще до 2022 года, сказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Российская нефть продается без дисконта и даже с премией на отдельных направлениях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, спрос на российские энергоресурсы сохраняется высоким. В первую очередь, из-за общей ситуации на мировом рынке. Пикин отметил, что Индия является главным покупателей российской нефти на сегодняшний день.
«Сейчас логистика стала дороже. Доставка нефти до наших ключевых покупателей — в первую очередь Индии — стоит весьма прилично. На выходе цена получается выше на несколько долларов. Индийцы, как было заявлено, выкупили 60 млн баррелей. Фактически они выкупали в режиме два млн баррелей в сутки. Это не предел! Думаю, могут быть еще дополнительные сделки, объемы могут быть еще выше. Китайцы не отстают: их закупки приближаются к таким же цифрам. За счет того, что объемы, которые выходят от производителей, в некотором дефиците, то покупатели из Юго-Восточной Азии, из Индии вовсю стремятся купить нефть. Отсюда дисконты нивелировались. Есть определенная конкуренция, благодаря чему иногда образуется даже премия к цене», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Россия может рассчитывать на появление новых покупателей из Юго-Восточной Азии.
«У нас могут появиться новые покупатели из Юго-Восточной Азии, которые не приобретали нашу нефть достаточно давно. Последний раз такие покупки были еще до 2022 года. Они снова возвращаются к этим покупкам, так как не могут купить нефть с Ближнего Востока. У них, собственно, не такой большой выбор, откуда закупать нефть. У нас есть большой козырь — наличие восточного направления, откуда можно транспортировать нефть. Эти объемы моментально разлетаются, они максимально востребованы. Мы даже не сможем удовлетворить всех покупателей, так как заявок очень много», — добавил эксперт.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что удары Ирана но НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов за баррель, что выгодно России.
