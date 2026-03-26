По его словам, Россия может рассчитывать на появление новых покупателей из Юго-Восточной Азии.



«У нас могут появиться новые покупатели из Юго-Восточной Азии, которые не приобретали нашу нефть достаточно давно. Последний раз такие покупки были еще до 2022 года. Они снова возвращаются к этим покупкам, так как не могут купить нефть с Ближнего Востока. У них, собственно, не такой большой выбор, откуда закупать нефть. У нас есть большой козырь — наличие восточного направления, откуда можно транспортировать нефть. Эти объемы моментально разлетаются, они максимально востребованы. Мы даже не сможем удовлетворить всех покупателей, так как заявок очень много», — добавил эксперт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что удары Ирана но НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов за баррель, что выгодно России.

