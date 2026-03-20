Заработаем вместе с Трампом: Назван способ «отомстить» Европе за газ
На фоне взрывного роста цен на газ в Европе после удара по Катару России необходимо переориентировать поставки на азиатский рынок, сказал НСН Сергей Пикин.
После ударов по Катару цены на газ в Европе взлетели вдвое — до $740 за тысячу кубометров, ситуация улучшится не раньше, чем в 2027 году. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Удары Ирана по Катару вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу (СПГ). Это ставит под угрозу экспорт топлива в Европу и Азию на ближайшие пять лет. Об этом Reuters сообщил гендиректор QatarEnergy и министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. По его словам, госкомпания будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет на поставки СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. По словам Пикина, сейчас цены на газ в Европе вдвое выше, чем до ударов по Катару.
«Если открыть текущие котировки, они составляют почти $740 за тысячу кубометров природного газа в Европе. Это чуть ли не в два раза выше тех цен, которые были до начала этих событий ($360-380). С учетом долгосрочных эффектов по восстановлению инфраструктуры можно сказать, что до вывода новых объемов ситуация будет весьма напряженная, а новых объемов раньше конца 2027 года не будет. Даже если допустить, что сегодня закончится ситуация в Иране, Катар утверждает, что для восстановления той схемы работы, которая была до боевых действий, ему потребуется несколько месяцев, примерно к лету он нормализует поставки, с учетом того, что 17% поставок в ближайшие годы уже не восстановить. Это только начало, никто не застрахован от того, что сегодня или завтра по Катару не прилетит что-то еще. Поэтому напряжение на газовом рынке будет как в Азии, так и в Европе, цены это демонстрируют», — сказал Пенкин.
Собеседник НСН отметил, что частично исправить ситуацию могла бы Россия, но ее проект находится под санкциями.
«Какие-то объемы может дополнительно увеличить проект “Арктик СПГ”, но, видимо, его надо выводить из-под санкций. Да и нужно ли это американцам, потому что у них все заводы загружены на 100%, они продают газ вдвое дороже, чем раньше, а на внутреннем рынке у них цена ниже, чем на европейском или азиатском рынке», — добавил эксперт.
В заключение Пикин указал на то, что России сейчас надо переориентировать поставки на азиатские рынки.
«Для пущей убедительности нам надо принять политическое решение и перенаправить объемы в сторону Азии в силу того, что Азия сейчас не получает объемы из Катара. Это увеличит цены в Европе, а с ростом европейских цен прибавляются еще и азиатские цены, потому что они конкурируют за объемы сжиженного газа. Нам это абсолютно на руку, тем более вспомним, что через восемь месяцев и так все поставки сжиженного газа в Европу из России будут запрещены. Надо сыграть на опережение, взвинчивать рынок и идти в сторону Азии. Трамп дал заработать нам на нашей нефти, мы дадим ему заработать на его газе», — подытожил он.
Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что удары Ирана по крупнейшему в мире производству СПГ в Катаре и нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии направлены на подрыв позиций США в регионе и могут нанести серьезный репутационный ущерб Вашингтону.
