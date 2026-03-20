После ударов по Катару цены на газ в Европе взлетели вдвое — до $740 за тысячу кубометров, ситуация улучшится не раньше, чем в 2027 году. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Удары Ирана по Катару вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу (СПГ). Это ставит под угрозу экспорт топлива в Европу и Азию на ближайшие пять лет. Об этом Reuters сообщил гендиректор QatarEnergy и министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. По его словам, госкомпания будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет на поставки СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. По словам Пикина, сейчас цены на газ в Европе вдвое выше, чем до ударов по Катару.

«Если открыть текущие котировки, они составляют почти $740 за тысячу кубометров природного газа в Европе. Это чуть ли не в два раза выше тех цен, которые были до начала этих событий ($360-380). С учетом долгосрочных эффектов по восстановлению инфраструктуры можно сказать, что до вывода новых объемов ситуация будет весьма напряженная, а новых объемов раньше конца 2027 года не будет. Даже если допустить, что сегодня закончится ситуация в Иране, Катар утверждает, что для восстановления той схемы работы, которая была до боевых действий, ему потребуется несколько месяцев, примерно к лету он нормализует поставки, с учетом того, что 17% поставок в ближайшие годы уже не восстановить. Это только начало, никто не застрахован от того, что сегодня или завтра по Катару не прилетит что-то еще. Поэтому напряжение на газовом рынке будет как в Азии, так и в Европе, цены это демонстрируют», — сказал Пенкин.