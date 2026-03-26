В Госдуме допустили скорый запрет вейпов в России

Полный запрет вейпов в России может быть введен в обозримой перспективе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его оценке, речь идет скорее о вопросе времени, причем решение может быть принято достаточно быстро. Он также отметил, что профильный комитет готов оперативно подключиться к проработке инициативы.

«Вейпы важнее Telegram!»: Валуев назвал «первейшую задачу» Роскомнадзора

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство поручило ряду ведомств изучить возможность введения запрета. Как сообщало РИА Новости, инициатива уже получила поддержку на уровне профильной комиссии, и теперь требуется принятие регуляторных решений.

Леонов добавил, что обсуждение запрета ведется давно, и поручение ведомствам стало очередным шагом к реализации этой меры, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
