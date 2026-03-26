Банки отслеживают геолокацию и поведение клиентов по картам
Банки анализируют геолокацию и финансовое поведение клиентов при операциях по картам, и при выявлении подозрительной активности могут вводить ограничения. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг.
По ее словам, настороженность может вызвать резкая смена места совершения операций — например, если платежи происходят в разных регионах за короткое время. Также внимание банков привлекают нетипичные действия, включая крупные переводы физлицам при ранее стабильных расходах или попытки перевести все средства на новый счет.
Кроме того, алгоритмы могут расценить как риск цепочки мелких платежей или операции на сомнительных сайтах. В таких случаях банк вправе приостановить операции до выяснения обстоятельств.
Чтобы снизить риск ограничений, рекомендуется указывать назначение платежей, своевременно отвечать на запросы банка, хранить подтверждающие документы и избегать действий, которые могут выглядеть как попытка обхода контроля. Также важно обновлять персональные данные и разделять личные и деловые финансы, передает «Радиоточка НСН».
- Митволь заявил, что прочитал около 150 книг в колонии
- Мошенники похитили более миллиарда рублей через детей
- Почти все новостройки в России сдают с дефектами
- В Госдуме допустили скорый запрет вейпов в России
- Банки отслеживают геолокацию и поведение клиентов по картам
- «Хоттабычу» с джином-Бондарчуком напророчили чудо-миллиарды
- Самозанятым напомнили о риске остаться без страховой пенсии
- Лидер «Анимации» пообещал «кухонные посиделки» на 25-летие группы
- Россиянам рассказали, кто «сливает» данные мошенникам
- Аналитик энергорынка раскрыл, кто покупает российскую нефть с наценками