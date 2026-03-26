Банки отслеживают геолокацию и поведение клиентов по картам

Банки анализируют геолокацию и финансовое поведение клиентов при операциях по картам, и при выявлении подозрительной активности могут вводить ограничения. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг.

По ее словам, настороженность может вызвать резкая смена места совершения операций — например, если платежи происходят в разных регионах за короткое время. Также внимание банков привлекают нетипичные действия, включая крупные переводы физлицам при ранее стабильных расходах или попытки перевести все средства на новый счет.