Россиянам рассказали, кто «сливает» данные мошенникам

О человеке можно собрать подробную информацию из открытых источников без специальных программ, поскольку пользователи сами активно оставляют данные в интернете. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сфере кибербезопасности.

Речь идет о контактной информации, интересах, уровне дохода, привычках и местах, которые человек посещает. Эти сведения формируются на основе соцсетей, анкет, опросов, программ лояльности и различных онлайн-сервисов, где пользователи нередко указывают избыточные данные.

Странные друзья и подарки: Как понять, что ребенок общается с мошенниками

Собранная информация может использоваться для таргетированной рекламы, а также для мошеннических схем, включая фишинг и социальную инженерию. Например, пользователю могут направлять персонализированные предложения с ограниченным временем действия, побуждая его к быстрой оплате через поддельные сайты.

Чтобы снизить риски, рекомендуется не указывать лишние сведения, не заполнять необязательные поля, использовать отдельную электронную почту для регистрации и применять разные пароли для разных сервисов с их регулярной сменой, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
