В Конгрессе США допустили ответный визит делегации в Москву

Члены Конгресса США получили приглашение посетить Москву и рассматривают возможность ответного визита в будущем. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией, сообщает РИА Новости.

По ее словам, приглашение было официально передано, и сейчас обсуждается перспектива отправки делегации Конгресса в Россию.