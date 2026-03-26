В Конгрессе США допустили ответный визит делегации в Москву
19 марта 202620:44
Члены Конгресса США получили приглашение посетить Москву и рассматривают возможность ответного визита в будущем. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией, сообщает РИА Новости.
По ее словам, приглашение было официально передано, и сейчас обсуждается перспектива отправки делегации Конгресса в Россию.
Луна уточнила, что встреча прошла в Вашингтоне при участии представителей обеих партий.
В переговорах приняли участие по пять членов Конгресса США и депутатов Госдумы, передает «Радиоточка НСН».
