Самозанятым напомнили о риске остаться без страховой пенсии

Самозанятые в России не формируют страховую пенсию автоматически, поэтому им необходимо самостоятельно заботиться о доходе в старости. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова.

По ее словам, налог на профессиональный доход по ставке 4% или 6% не включает пенсионные отчисления — средства направляются только на медицинское страхование. В результате стаж и пенсионные баллы не накапливаются, и при отсутствии дополнительных взносов человек в будущем сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая назначается позже и обычно ниже.