Самозанятым напомнили о риске остаться без страховой пенсии

Самозанятые в России не формируют страховую пенсию автоматически, поэтому им необходимо самостоятельно заботиться о доходе в старости. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова.

По ее словам, налог на профессиональный доход по ставке 4% или 6% не включает пенсионные отчисления — средства направляются только на медицинское страхование. В результате стаж и пенсионные баллы не накапливаются, и при отсутствии дополнительных взносов человек в будущем сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая назначается позже и обычно ниже.

Юрист пояснила, что одним из решений является добровольное участие в системе обязательного пенсионного страхования с перечислением взносов в Социальный фонд России. Это позволяет формировать стаж и баллы, однако для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 баллов. Также возможен вариант совмещения самозанятости со статусом индивидуального предпринимателя, при котором уплачиваются обязательные страховые взносы.

Помимо этого, в качестве дополнительных инструментов рассматриваются долгосрочные сбережения, включая программы с негосударственными пенсионными фондами и накопительное страхование жизни. По словам Минаковой, наиболее эффективным считается комбинированный подход, сочетающий добровольные взносы, инвестиционные инструменты и создание финансовой подушки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
