Лидер «Анимации» пообещал «кухонные посиделки» на 25-летие группы
Выступление группы «АнимациЯ» будет в формате кухонных посиделок, сказал НСН лидер коллектива Константин Кулясов.
Юбилейный электрический концерт Кулясова и группы «АнимациЯ» в честь 25-летия команды состоится в московском клубе «Урбан» 28 марта 2026 года. Музыкант отметил, что все последующие концерты будут более технически продвинутыми, а грядущее выступление будет больше похоже на посиделки на кухне.
«Это наш отдельный фетиш, потому что мы играем последний ”кухонный” концерт. Это будут последние "кухонные посиделки" на тысячу человек. Следующие концерты уже будут в формате шоу. Не знаю даже, как правильно это охарактеризовать», - сказал собеседник НСН.
Он также заверил, что коллектив больше не будет бить собственные же рекорды по числу концертов в год.
«По официальным данным, в прошлом году мы отыграли 262 концерта, однако в реальности мы превысили отметку в 300 концертов в год. Бить эти рекорды я не стремлюсь», - с улыбкой отметил музыкант.
Ранее Кулясов заявил НСН, что его новый альбом «Отрицательное время» рассказывает о жизни человека от рождения до смерти родителей, и это большое произведение, связанное единой драматургией.
