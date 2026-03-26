СМИ: В Иране заявили об отсутствии договоренностей с США по переговорам
Договоренностей о проведении переговоров между США и Ираном на данный момент нет, и перспективы их начала остаются неопределенными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.
По его словам, на текущем этапе отсутствует согласованный формат диалога, а обсуждение возможных переговоров не выглядит реалистичным.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что США направили Ирану план мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, включающий 15 пунктов.
Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран проводит атаки по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
