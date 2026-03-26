«Куда пойдут деньги?»: Профсоюз полиции о платном доступе к базам МВД

Средства от доступа к базам МВД должны пойти на нужды ведомства, но исчезнут в бюджете страны, заявил НСН член Московского профсоюза полиции Игорь Суслов.


Проблема платного доступа банков к базам данных МВД в том, что ведомство – некоммерческая структура, поэтому средства будут поступать в федеральный бюджет и нет гарантий, что они пойдут на нужды полиции, заявил НСН председатель комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов.

МВД предложило сделать платным доступ банков к базам полиции. Согласно законопроекту, цена одного запроса о россиянах составит 50 рублей. Если правительство одобрит законопроект, то его постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года, пишет РБК. По оценке МВД, новая мера сможет приносить бюджету около 120 млрд рублей в год.

«Нельзя это назвать торговлей личными данными россиян, потому что это все-таки кредитная организация, которая не просто так получает данную информацию, а для каких-то своих целей. Отдельными лицами это может быть использовано для преступных целей, но никак не самой организацией. В семье, как говорится, не без урода. Ничего плохого в том, чтобы сошкурить с банка какие-то деньги, нет», - считает Суслов.

Однако, отметил собеседник НСН, в соответствии с федеральным законодательством о полиции, МВД не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Не ясно, кто будет заниматься сбором денег и на что они пойдут.

«Возникает вопрос, куда будут поступать эти деньги по 50 рублей с запроса? В бюджет МВД они не смогут пойти, потому что это некоммерческая организация. Только войска Национальной гвардии имеют право оказывать коммерческие услуги. Хорошо, если бы эти деньги МВД смогло потратить на борьбу с мошенничеством. Но так как средства не могут попасть в бюджет МВД, они не минуют федеральный бюджет. А все, что попало в федеральный бюджет, это как бездонную бочку: что попало - то пропало. Так что в законопроект стоит внести правку, уточняющую, на что будут потрачены деньги», - добавил Суслов.

