Проблема платного доступа банков к базам данных МВД в том, что ведомство – некоммерческая структура, поэтому средства будут поступать в федеральный бюджет и нет гарантий, что они пойдут на нужды полиции, заявил НСН председатель комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов.

МВД предложило сделать платным доступ банков к базам полиции. Согласно законопроекту, цена одного запроса о россиянах составит 50 рублей. Если правительство одобрит законопроект, то его постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года, пишет РБК. По оценке МВД, новая мера сможет приносить бюджету около 120 млрд рублей в год.

«Нельзя это назвать торговлей личными данными россиян, потому что это все-таки кредитная организация, которая не просто так получает данную информацию, а для каких-то своих целей. Отдельными лицами это может быть использовано для преступных целей, но никак не самой организацией. В семье, как говорится, не без урода. Ничего плохого в том, чтобы сошкурить с банка какие-то деньги, нет», - считает Суслов.