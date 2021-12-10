На Украине заявили, что страна сможет поставлять водород в ЕС через 10 лет
Техническую возможность для транспортировки водорода в Европу Украина получит не ранее, чем через 10 лет. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «БизнесЦензор».
По его словам, большие надежды возлагаются на биометан. Макогон отметил, что Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год.
Экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что возможный военный конфликт с Украиной может обернуться в пользу России из-за роста цен на углеводороды и усиления геополитических позиций страны.
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