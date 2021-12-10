На Украине заявили, что страна сможет поставлять водород в ЕС через 10 лет

Техническую возможность для транспортировки водорода в Европу Украина получит не ранее, чем через 10 лет. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «БизнесЦензор».

По его словам, большие надежды возлагаются на биометан. Макогон отметил, что Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год.