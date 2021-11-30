«Газпром» проработает возможность экспорта водорода в Европу по действующим трубопроводам
Правительство совместно с «Газпромом» должны проработать возможность экспорта водорода в Европу по действующим трубопроводным системам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Исходя из поручения президента РФ Владимира Путина, осуществляться экспорт должен в составе метано-водородной смеси.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.
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