На Украине оценили урон из-за проекта «Северный поток-2»

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил урон для экономики страны из-за проекта «Северный поток — 2» в в 1,5 млрд долларов в год, говорится в интервью министра газете Der Standart на сайте министерства.

Зафиксировано рекордное снижение транзита российского газа через Украину

По словам министра, также Украина утратит свои транзитные возможности, а ее газотранспортная инфраструктура будет простаивать.

Как сообщалось ранее, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объём транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38%.

Также Макогон отметил, что Украина может потерять ещё 15 миллиардов кубометров транзита из-за газопровода «Турецкий поток».

Действующий договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом», были подписаны 30 декабря 2019 года. Согласно контракту, в 2020 году предполагался транзит минимум 65 миллиардов кубометров газа, и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах.

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что сохранение транзита российского газа через Украину зависит исключительно от адекватности Киева.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2Украина
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