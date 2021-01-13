«Символ незалежности». В России предрекли конец транзита газа через Украину

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объём транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38% - до 55,8 млрд кубометров газа, это наименьший показатель за последние 30 лет. При этом проектная мощность газотранспортной системы - 146 миллиардов кубометров.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что сохранение транзита российского газа через Украину зависит исключительно от адекватности Киева.

«В вопросе транзита газе через Украину все зависит от руководства этой страны и тех компаний, которые занимаются транзитом газа. Россию устроят любые варианты. Поставка газа в европейские страны – наш приоритет, и если Украина будет мешать выполнять эти соглашения и срывать поставки в Европу, то Россия будет искать другие варианты», - сказал Водолацкий.

По его словам, если Украина подпишет соглашения, соответствующие международным требованиям, то России все равно, по каким магистралям транспортировать газ.

«Чем больше Украина будет заниматься самобичеванием, тем хуже для экономики Украины. Европейские страны не пострадают, у нас есть другие пути поставки», - отметил депутат.