«Символ незалежности». В России предрекли конец транзита газа через Украину
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказали НСН, нужен ли России транзит газа через Украину.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объём транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38% - до 55,8 млрд кубометров газа, это наименьший показатель за последние 30 лет. При этом проектная мощность газотранспортной системы - 146 миллиардов кубометров.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что сохранение транзита российского газа через Украину зависит исключительно от адекватности Киева.
«В вопросе транзита газе через Украину все зависит от руководства этой страны и тех компаний, которые занимаются транзитом газа. Россию устроят любые варианты. Поставка газа в европейские страны – наш приоритет, и если Украина будет мешать выполнять эти соглашения и срывать поставки в Европу, то Россия будет искать другие варианты», - сказал Водолацкий.
По его словам, если Украина подпишет соглашения, соответствующие международным требованиям, то России все равно, по каким магистралям транспортировать газ.
«Чем больше Украина будет заниматься самобичеванием, тем хуже для экономики Украины. Европейские страны не пострадают, у нас есть другие пути поставки», - отметил депутат.
По его словам, сохранение российского транзита газа через Украину может иметь не только экономическое значение.
«Учитывая, что большинство населения Украины выступает за то, чтобы восстановить все отношения с Россией, а люди не виноваты в том, что у них сегодня дурковатое руководство, то необходимо продолжить работать, чтобы жители Украины не страдали, и уходить нашему газу нецелесообразно – сменится руководство, придут нормальные люди к управлению государством и восстановят все разрушенные связи. В этой связи уходить российскому газу с Украины смысла пока нет», - уверен Водолацкий.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН высказал более радикальный взгляд на судьбу газового транзита через Украину.
Юшков напомнил, что сокращение транзита предусмотрено тем соглашением, которое подписали Украина и Россия. Если контракт на 2020 год предусматривал прокачку 65 млрд кубометров газа, то на 2021 год – только 40 млрд.
«Если «Северный поток-2» достроят и запустят на полную мощность, то к окончанию контракта транзит вообще закончится», - отметил он.
По его словам, украинский транзит самый дорогой и требует самого большого расхода энергии на транспортировку газа, что не соответствует нормам ЕС. Он также напомнил, что длина газопровода через Украину длиннее на 1000 километров, чем через Балтику.
«При этом «морская часть газопровода «Северный поток-2» полностью принадлежит дочерней компании «Газпрома», и он будет платить ей за транзит, то есть по факту только за обслуживание газопровода, а не сторонней компании, как на Украине. Для России этот проект очень выгоден. Риски здесь для Украины – она лишится денег. Но сами до этого довели, им предлагали разные варианты управления этой трубой, но те заявляли, что труба – символ их незалежности», - резюмировал Юшков.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал в среду НСН, что заявление Госдепа о том, что европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2» грозят санкции, следует рассматривать как очередное напоминание о санкциях США.
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