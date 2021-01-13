Зафиксировано рекордное снижение транзита российского газа через Украину
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объём транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38%, сообщает украинское издание «Экономическая правда».
По словам Макогона, в прошлом году транзит составил 55,8 миллиарда кубометров газа, что является наименьшим показателем за последние 30 лет. При этом проектная мощность газотранспортной системы - 146 миллиардов кубометров.
Также Макогон отметил, что Украина может потерять ещё 15 миллиардов кубометров транзита из-за газопровода «Турецкий поток».
Действующий договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом», были подписаны 30 декабря 2019 года. Согласно контракту, в 2020 году предполагался транзит минимум 65 миллиардов кубометров газа, и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах.
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