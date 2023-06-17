На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей

Уточняется, что показатели форума уже вышли на доковидный уровень. Это говорит о восстановлении деловой активности.

Более 17 тысяч человек из 130 стран мира приняли участие в мероприятиях ПМЭФ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».

