На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей, сообщили в оргкомитете форума.

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Уточняется, что показатели форума уже вышли на доковидный уровень. Это говорит о восстановлении деловой активности.

Более 17 тысяч человек из 130 стран мира приняли участие в мероприятиях ПМЭФ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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