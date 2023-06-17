На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей, сообщили в оргкомитете форума.
Уточняется, что показатели форума уже вышли на доковидный уровень. Это говорит о восстановлении деловой активности.
Более 17 тысяч человек из 130 стран мира приняли участие в мероприятиях ПМЭФ.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».
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- На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru