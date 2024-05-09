«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов
Испанский футбольный клуб «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв немецкую «Баварию» в ответном матче полуфинала турнира.
Команды встретились накануне в Мадриде. «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 1:2. В составе немецкого клуба гол забил Альфонсо Дэвис, у хозяев поля дубль оформил Хоселу.
Финал Лиги чемпионов станет уже восемнадцатым в истории «Реала», команда завоевывала кубок 14 раз. При этом «Бавария» впервые с 2012 года останется без трофеев в сезоне.
Решающий матч еврокубка пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, за победу поборются «Реал» и дортмундская «Боруссия».
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