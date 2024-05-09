На Кубани локализовали пожар на нефтебазе в Юровке

Пожар на нефтебазе под Анапой, произошедший после атаки украинских беспилотников, локализован. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Анапой

Ранее стало известно, что ночью 9 мая ВСУ попытались ударить дронами по нефтебазе в селе Юровка, несколько БПЛА упали на ее территории. В результате на объекте начался пожар, было повреждено несколько резервуаров, пишет Ura.ru.

«По данным МЧС... в 7.40 пожар локализовали», — указали в оперштабе.

Предварительно, никто не пострадал.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиПожарКраснодарский Край

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