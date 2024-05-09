Си Цзиньпин прибыл в Венгрию

Китайский политик прибыл в Будапешт накануне вечером.

«Официальная программа начинается в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан в Будайской крепости», — отмечает издание.

Кроме того, Си Цзиньпин встретится с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, пишет RT. Позже в резиденции правительства республики пройдет церемония подписания договоров.

Председатель КНР в последний раз посещал Венгрию 15 лет назад. Си Цзиньпин впервые прибыл в республику с женой.

