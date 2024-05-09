Си Цзиньпин прибыл в Венгрию
9 мая 202409:00
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал с визитом в Венгрию. Об этом пишет портал Index.hu.
Китайский политик прибыл в Будапешт накануне вечером.
«Официальная программа начинается в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан в Будайской крепости», — отмечает издание.
Кроме того, Си Цзиньпин встретится с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, пишет RT. Позже в резиденции правительства республики пройдет церемония подписания договоров.
Председатель КНР в последний раз посещал Венгрию 15 лет назад. Си Цзиньпин впервые прибыл в республику с женой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru