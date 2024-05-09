Путин: В России ждут поставки овощей и фруктов из Узбекистана

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году», — цитирует ТАСС президента РФ.

Путин подчеркнул, что поставки позволяют сдерживать цены. Как отметил глава государства, Россия из года в год увеличивает объем закупок у страны-партнера, сотрудничество в сельском хозяйстве будут наращивать, пишет RT.

«У нас и так оно выросло за последние пару лет, уровень такой, какого раньше не было никогда», — указал Путин.

