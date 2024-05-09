Путин: В России ждут поставки овощей и фруктов из Узбекистана

Россия ожидает поставок овощей и фруктов из Узбекистана. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Узбекистан планирует увеличить объем поставок газа из России в 3,6 раза

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году», — цитирует ТАСС президента РФ.

Путин подчеркнул, что поставки позволяют сдерживать цены. Как отметил глава государства, Россия из года в год увеличивает объем закупок у страны-партнера, сотрудничество в сельском хозяйстве будут наращивать, пишет RT.

«У нас и так оно выросло за последние пару лет, уровень такой, какого раньше не было никогда», — указал Путин.

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ФОТО: РИА Новости
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