На Красной площади начался Парад Победы
Парад Победы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.
Командует парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В мероприятии участвуют свыше 9 тысяч человек и более 70 единиц техники.
На параде присутствуют в том числе президент Владимир Путин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин, лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Лаоса, Республики Гвинея-Бисау. Российский президент лично встретил приглашенных на мероприятие зарубежных коллег, пишет RT.
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