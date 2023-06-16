«Приходят и ковыряют»: Путин возмутился избыточными проверками бизнеса

ВЫ КТО ТАКИЕ? Я ВАС НЕ ЗВАЛ!



По словам главы государства, предприниматели жалуются, что вместо контрольно-надзорных органов к ним стали приходить правоохранители.

«Причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят и что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправданно, возможно. Но, по сути, что происходит? Происходит подмена понятий: проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса», - отметил президент.

Он подчеркнул, что бизнес, не связанный с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде, вообще не надо проверять. По его словам, достаточно ограничиться профилактическими мерами. Российский лидер предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса, где они остаются, только профильными ведомствами.

«Хочу подчеркнуть: проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами. Прошу правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение», - распорядился президент.