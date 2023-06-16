«Приходят и ковыряют»: Путин возмутился избыточными проверками бизнеса
Президент выступил на ПМЭФ и призвал не искать лазеек для дополнительных проверок бизнеса, а также анонсировал амнистию по валютным нарушениям.
Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ указал на ряд проблем, препятствующих успешному развитию бизнесу в России. По его словам, многих бизнесменов вообще не нужно проверять, так как их деятельность не связана с рисками навредить человеку или экологии.
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По словам главы государства, предприниматели жалуются, что вместо контрольно-надзорных органов к ним стали приходить правоохранители.
«Причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят и что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправданно, возможно. Но, по сути, что происходит? Происходит подмена понятий: проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса», - отметил президент.
Он подчеркнул, что бизнес, не связанный с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде, вообще не надо проверять. По его словам, достаточно ограничиться профилактическими мерами. Российский лидер предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса, где они остаются, только профильными ведомствами.
«Хочу подчеркнуть: проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами. Прошу правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение», - распорядился президент.
ВАЛЮТНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРОЩАЕМ
Путин в своем выступлении на ПМЭФ также призвал объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям.
«Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период действия моратория на штрафы», - сказал он.
Российский лидер призвал полностью «закрыть этот вопрос», чтобы потом не было никаких оснований «притягивать бизнес к ответственности задним числом».
Экономист Евгений Надоршин отметил в беседе с NEWS.ru, что такое решение президента объясняется тем, что в прошлом году от бизнесменов невозможно было ожидать полного соблюдения валютного законодательства.
«События, которые вынудили пойти на нарушения, вызваны из-за геополитических действий, никак не связанных с ведением нормального бизнеса», - сказал Надоршин.
ПУТЬ РАСШИРЕНИЯ СВОБОДЫ
Глава государства призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, приведя в пример пословицу «Где родился, там и пригодился».
«Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые», - заявил Путин.
Также президент поручил правительству разработать до конца текущего года специальные меры поддержки для компаний, которые выросли из категории малого и среднего бизнеса, так называемых МСП+. По формальным критериям они уже не могут обратиться за господдержкой, но находятся в стадии роста и нуждаются в ресурсах.
К началу следующего года правительство должно представить предложения по запуску переходного режима налогообложения для компании, которые вырастают из статуса малых и средних и теряют право на льготные режимы. Также предусмотреть распространение на них «зонтичного» механизма поручительств корпорации МСП, пишет «Радиоточка НСН».
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