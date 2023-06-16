Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства

Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По его словам, некоторые говорили, что экономика России станет закрытой. Путин отметил, что стимул для российского бизнеса — это замещение транснациональных корпораций.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырех приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства. По его словам, в частности, нужно поддерживать начинающих предпринимателей и растущие предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот трансляции
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