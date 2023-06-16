Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства
Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, некоторые говорили, что экономика России станет закрытой. Путин отметил, что стимул для российского бизнеса — это замещение транснациональных корпораций.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырех приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства. По его словам, в частности, нужно поддерживать начинающих предпринимателей и растущие предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг объяснил, от чего зависят сроки поставок Украине
- Сбербанк ушел с европейского рынка
- Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя
- Путин: В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%
- Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»
- Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
- Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%
- Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ
- СМИ: Борис Джонсон намерен работать в газете Daily Mail
- Путин: Порядка 90% торговли в ЕАЭС идут в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru