Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства

По его словам, некоторые говорили, что экономика России станет закрытой. Путин отметил, что стимул для российского бизнеса — это замещение транснациональных корпораций.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырех приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства. По его словам, в частности, нужно поддерживать начинающих предпринимателей и растущие предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».

