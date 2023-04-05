Российские военные укрепляют линии обороны у Каховского водохранилища

Инженерно-саперные подразделения российской армии укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что помимо стандартных средств сдерживания противника на линиях обороны возвели дополнительные полосы невзрывных заграждений.

По словам командира саперного подразделения, рубежи оборудованы блиндажами, построенными с учетом методических требований, опыта специальной военной операции и огневых средств противника.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреливают Каховскую гидроэлектростанцию из крупнокалиберных снайперских винтовок, напоминает РИА ФАН. Также в районе ГЭС замечали украинские беспилотники, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияРегионыВооруженные Силы РФ

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