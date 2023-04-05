Российские военные укрепляют линии обороны у Каховского водохранилища
Инженерно-саперные подразделения российской армии укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что помимо стандартных средств сдерживания противника на линиях обороны возвели дополнительные полосы невзрывных заграждений.
По словам командира саперного подразделения, рубежи оборудованы блиндажами, построенными с учетом методических требований, опыта специальной военной операции и огневых средств противника.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреливают Каховскую гидроэлектростанцию из крупнокалиберных снайперских винтовок, напоминает РИА ФАН. Также в районе ГЭС замечали украинские беспилотники, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru