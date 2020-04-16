На борьбу с «психозом». Белоруссия просит миллиард долларов у Европы
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал о попытках властей выйти из экономического кризиса.
Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 миллиарда долларов. Белорусские власти отмечают, что кредит от Европейского банка реконструкции и развития пойдёт на поддержку промышленных предприятий в условиях кризиса, связанного с пандемией.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН объяснил причины экономического кризиса в стране. По его словам, республика стоит на пороге дефолта.
«Ситуация в белорусской экономике сейчас достаточно сложная, как, в принципе, и по всему миру. Беларусь сейчас наиболее уязвима, связано это с падением цен на нефть, а так же с коронавирусом или, как называет его Александр Лукашенко, психозом. Беларусь очень зависима от международной торговли, от внешних факторов, это так же способствует негативным тенденциям в белорусской экономике. Правительство до сих пор не представило никаких мер по поддержке бизнеса и населения. Если страна не погасит внешние заимствования перед внешними кредиторами, то она будет вынуждена объявить дефолт. Так что это сейчас главная забота властей. Россия сейчас обеспокоена собственной экономической безопасностью и не может в прежних объемах помогать Беларуси, как это было всегда раньше», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что Беларусь может рассчитывать на крупный кредит от Международного валютного фонда. Однако он отметил, что средства просят на борьбу с коронавирусом, когда официальная позиция властей содержит отрицание эпидемии.
«Что касается европейских заимствований и помощи МВФ, то известно, что Всемирный банк выделил уже 50 миллионов, ожидается 80 миллионов по линии восточного партнерства от ЕС, и есть информация, что республика все-такие получит 900 миллионов от МВФ. На это могут рассчитывать все члены МВФ, у которых есть серьезные проблемы в экономике, и такого рода кредит Беларусь может получить. Многие подметили интересный факт - Беларусь запрашивает кредиты на борьбу с коронавирусом, когда президент Лукашенко отрицает наличие коронавируса в стране. В этом году президентские выборы в республике, перед которыми населению нужно раздать какие-то пряники. Но складывающаяся ситуация очень серьезно бьет по рейтингу Лукашенко. Он сегодня впервые за 26 лет правления отменил обращение к населению без объяснения причин. Аналитики отмечают, что ему в этот исторический период нечего сказать своим гражданам», - добавил политолог.
Ранее в МВФ представили свой прогноз по экономике РБ на текущий год. Аналитики Международного валютного фонда считают, что ВВП Белоруссии упадёт к концу 2020-го примерно на 6%. При этом в фонде уверены, что уже в 2021 году белорусская экономика вернётся к росту, который составит до 3,5% ВВП.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Полковника Росгвардии арестовали по подозрению в коррупции
- Соловьев показал «доказательство» гомосексуальности Уткина
- Матвиенко не увидела причин для объявления майских каникул рабочими
- Песков предложил дождаться решения Путина по параду Победы
- ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу в Красноярске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru