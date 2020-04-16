На борьбу с «психозом». Белоруссия просит миллиард долларов у Европы

Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 миллиарда долларов. Белорусские власти отмечают, что кредит от Европейского банка реконструкции и развития пойдёт на поддержку промышленных предприятий в условиях кризиса, связанного с пандемией.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН объяснил причины экономического кризиса в стране. По его словам, республика стоит на пороге дефолта.

«Ситуация в белорусской экономике сейчас достаточно сложная, как, в принципе, и по всему миру. Беларусь сейчас наиболее уязвима, связано это с падением цен на нефть, а так же с коронавирусом или, как называет его Александр Лукашенко, психозом. Беларусь очень зависима от международной торговли, от внешних факторов, это так же способствует негативным тенденциям в белорусской экономике. Правительство до сих пор не представило никаких мер по поддержке бизнеса и населения. Если страна не погасит внешние заимствования перед внешними кредиторами, то она будет вынуждена объявить дефолт. Так что это сейчас главная забота властей. Россия сейчас обеспокоена собственной экономической безопасностью и не может в прежних объемах помогать Беларуси, как это было всегда раньше», - отметил он.