Названа главная причина необъявления карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от введения карантина в стране и отметил, что проблема с распространением коронавируса связана в первую очередь с экономикой республики и с её будущим существованием.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН подробно рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии.

«В абсолютных цифрах сегодня в Беларуси число больных коронавирусом не столь велико (861 человек), но ситуация осложнена исключительно высокими темпами распространения заболевания. За последние сутки количество больных коронавирусом в республике выросло на 20%. Это очень высокий темп, потому что даже в США, где сегодня мировой центр пандемии, за тот же период рост числа заболевших составил 0,5%. При этом медицинская сторона дела в Беларуси поставлена хорошо – врачи, остальной медперсонал самоотверженно работают, делается всё профессионально. Информационная кампания связанная с эпидемией коронавируса в Беларуси заточена таким образом, чтобы успокоить народ и, одновременно, не показать, что власти республики дали слабину. Под слабиной здесь понимают комплекс обычных для Европы, США и России карантинных мероприятий. Однако работа по обеспечению социального дистанцирования ведётся. Продлили школьные каникулы, прекратили допуск граждан в определённые административные здания местных органов власти, и в госучреждения, рекомендовано отказаться от посещения общественных мест, светских и религиозных публичных мероприятий», - сообщил Александр Зимовский.

Также он объяснил, почему Александр Лукашенко уверен в конспирологическом происхождении пандемии коронавируса, и слова белорусского лидера о связи коронавируса с будущим существованием Белоруссии.

«Лукашенко с самого начала объявил, что в основе пандемии коронавируса лежат причины, связанные с конспирологией. В здешних СМИ настойчиво применяется термин “психоз”. И хотя у психоза совершенно другая симптоматика, отступить от первоначальных оценок руководитель республики уже не может без “потери лица”. Просто потому что в настоящее время белорусский президент функционирует в режиме эхо-камеры: его подчинённые, придерживаясь спущенной с самого верха установки на психоз, «скармливают» главе государства исключительно факты, подкрепляющие убеждённость белорусского лидера в существовании коронавирусного мирового заговора. Таким образом, круг замыкается. Эпидемия для Лукашенко - это действительно заговор, но это и не просто старая добрая, хорошо знакомая нам мировая закулиса. Это “заговор” с целью погубления Беларуси, как таковой, и поэтому он уверен, что занят спасением страны. Ну, тут у нас парадокс, или, если угодно, когнитивный диссонанс. Чрезвычайная ситуация в Беларуси юридически не объявлена. Однако весь госаппарат, личный секретариат Лукашенко и он сам живут в состоянии чрезвычайщины - поток совещаний, “накачки”, хаотические поездки, обещания самому начать лечить людей… Короче, “тридцать пять тысяч одних курьеров”, - сочувственно отметил политолог.

Оценивая нынешнюю реальность Белоруссии, политолог Александр Зимовский описал экономическую ситуацию, с которой сейчас столкнулась Белоруссия и её лидер.

«Лукашенко так упирает на экономику, поскольку главная причина стремления Беларуси избежать экстраординарных выплат населению (скажем, тех же оплачиваемых выходных, которые объявил Путин) достаточно прозаична – платить нечем. Тут даже тем, кто работает, особо нечем платить, а если их отправить по домам и посадить хотя бы и на голый МРОТ, будет финансовая катастрофа. Крах белорусского бюджета, который и так испытывает сильнейшие перенапряжения в связи с провалом большинства белорусских экспортных программ. Нечем торговать Беларуси, нефтепереработка экспортная развалилась, всё ориентировано только внутрь. Вот, даже пришлось в Россию начать продавать белорусский бензин, чего белорусы отчаянно избегали 4 последних года. А вместе с падением экспорта и валютные поступления очень тяжело собираются. Бывает такое, что и по миллиарду долларов недосчитываются по экспортным поступлениям. Поэтому народу - никаких поблажек», - пояснил эксперт.



Кроме того, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН и вовсе предрёк республике возможный дефолт. Он также подробно рассказал почему Белоруссия зависима от российской нефти и какие выходы из этой ситуации есть у её лидера.

