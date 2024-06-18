«На 20% не подпишутся!»: В отрасли заявили о смерти ипотечного рынка
Программу льготной ипотеки необходимо было свернуть еще в 2021 году, она разгоняет инфляцию и цены на жилье, сказала НСН Ирина Радченко.
Сегодня ипотеку практически никто не берет из-за непомерно высокого платежа в 20%, виной тому — решение правительства о продлении льготной ипотеки. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев в ходе форума «Движение» заявил, что объемы выдачи ипотеки на территории России по итогам 2024 года могут сократиться на 35% в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщило агентство ТАСС. Радченко призвала воздержаться от преждевременных выводов.
«Нужно дождаться решения правительства. Вроде как президент России Владимир Путин сказал, что нужно оставить льготную ипотеку для семей с детьми до шести лет (а это почти половина всех льготных ипотек). Если семейную ипотеку серьезно пересмотрят, то спрос упадет существенно. Если же изменения коснутся лишь IT-специалистов и новостроек, то ипотека просядет, но не так катастрофически, как может показаться на первый взгляд», — сказала Радченко.
Собеседница НСН добавила, что рынок ипотеки сегодня практически мертв, а программу льготной ипотеки надо было заканчивать в 2021 году.
«Средний ипотечный платеж уже составляет 20%, ипотека практически умерла. Какой нормальный человек будет подписываться на эти проценты? Вероятнее всего, ключевая ставка Центробанка поднимется 26 июля, и этот процент увеличится еще сильнее. Формально ипотека есть, но в реальности она никому не нужна. Было три года ипотечного бума, ипотечный портфель рос как на дрожжах. Надо как-то его сдувать, потому что в рамках расходов бюджета на 20-30 лет это катастрофические суммы, которые ведут только к разгону инфляции. Хотели помочь семьям с детьми, а в итоге снизили доступность жилья для всех. Льготная ипотека была ошибкой чиновников, она привела к инфляции, которую сейчас никак не могут победить. Строительное лобби продлило агонию ипотечного рынка еще на пару лет. Льготную ипотеку нужно было прекращать еще в 2021 году, когда после COVID-19 строители достаточно быстро оклемались», — подытожила она.
Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что решение банка ВТБ о досрочном сворачивании льготной ипотеки может говорить об исчерпании соответствующих лимитов.
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