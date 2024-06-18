«На 20% не подпишутся!»: В отрасли заявили о смерти ипотечного рынка

«Нужно дождаться решения правительства. Вроде как президент России Владимир Путин сказал, что нужно оставить льготную ипотеку для семей с детьми до шести лет (а это почти половина всех льготных ипотек). Если семейную ипотеку серьезно пересмотрят, то спрос упадет существенно. Если же изменения коснутся лишь IT-специалистов и новостроек, то ипотека просядет, но не так катастрофически, как может показаться на первый взгляд», — сказала Радченко.

Собеседница НСН добавила, что рынок ипотеки сегодня практически мертв, а программу льготной ипотеки надо было заканчивать в 2021 году.

«Средний ипотечный платеж уже составляет 20%, ипотека практически умерла. Какой нормальный человек будет подписываться на эти проценты? Вероятнее всего, ключевая ставка Центробанка поднимется 26 июля, и этот процент увеличится еще сильнее. Формально ипотека есть, но в реальности она никому не нужна. Было три года ипотечного бума, ипотечный портфель рос как на дрожжах. Надо как-то его сдувать, потому что в рамках расходов бюджета на 20-30 лет это катастрофические суммы, которые ведут только к разгону инфляции. Хотели помочь семьям с детьми, а в итоге снизили доступность жилья для всех. Льготная ипотека была ошибкой чиновников, она привела к инфляции, которую сейчас никак не могут победить. Строительное лобби продлило агонию ипотечного рынка еще на пару лет. Льготную ипотеку нужно было прекращать еще в 2021 году, когда после COVID-19 строители достаточно быстро оклемались», — подытожила она.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что решение банка ВТБ о досрочном сворачивании льготной ипотеки может говорить об исчерпании соответствующих лимитов.

