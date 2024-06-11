Сворачивание льготной ипотеки ВТБ объяснили исчерпанием лимитов
Льготные программы точно еще будут, так как сейчас больше 50% продаж у застройщиков происходит по льготной ипотеке, заявил НСН ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Решение банка ВТБ о досрочном сворачивании льготной ипотеки может говорить об исчерпании соответствующих лимитов. Об этом НСН заявил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Ранее ВТБ объявил, что с 11 июня повысит размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки. Речь идет об ипотечной программе для покупки новостройки с господдержкой, дальневосточной, арктической и IT-ипотеках. Одобренные до 11 июня заявки будут действительны по старым условиям. Решение банка связано с сохранением Центробанком ключевой ставки на прежнем высоком уровне. В ВТБ допустили, что к подобным действиям могут прибегнуть и другие банки. Ракута рассказал, что большинство других банков, скорее всего, дождутся официального окончания программы льготной ипотеки.
«В ближайшее время кто-то из банков может поменять условия, но большинство все-таки дождутся официального окончания – 1 июля. Что касается ВТБ, стоит отметить, что по факту банк досрочно завершил эту программу. Повышение до 50% первоначального взноса - это такая заградительная мера, которой смогут воспользоваться маленькое количество заемщиков до 1 июля. Это сигнал к тому, что и остальные программы тоже будут сворачиваться», - отметил Ракута.
Одной из возможных причин такого решения ВТБ Ракута назвал исчерпание ресурсов банка.
«Здесь еще стоит вопрос касаемо лимитов. ВТБ – это один из крупнейших банков страны, у них большой объем выдачи. Так что здесь еще присутствует фактор исчерпания лимитов», - пояснил он.
При этом эксперт по недвижимости отметил, что льготные программы на этом точно не закончились, так как граждане просто не будут покупать жилье.
«Просто так закрутить гайки и отменить все льготные программы вряд ли получится. Если встанет стройка, то будут страдать другие отрасли экономики. Безусловно, без льготных программ покупать так активно не будут. Потому что у нас сейчас больше половины продаж у застройщиков осуществляются по льготной ипотеке. Но период затишья после 1 июля будет, и застройщики не будут выводить новые проекты. Возможно, те из них, у которых есть ресурсы, придут к тому, что под своим брендом будут выпускать банки и запускать нужные программы. А так продажи упадут, возможна корректировка цены в пределах 10%, но сильного падения ожидать не стоит», - рассказал Ракута.
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