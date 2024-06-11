Сворачивание льготной ипотеки ВТБ объяснили исчерпанием лимитов

«В ближайшее время кто-то из банков может поменять условия, но большинство все-таки дождутся официального окончания – 1 июля. Что касается ВТБ, стоит отметить, что по факту банк досрочно завершил эту программу. Повышение до 50% первоначального взноса - это такая заградительная мера, которой смогут воспользоваться маленькое количество заемщиков до 1 июля. Это сигнал к тому, что и остальные программы тоже будут сворачиваться», - отметил Ракута.

Одной из возможных причин такого решения ВТБ Ракута назвал исчерпание ресурсов банка.



«Здесь еще стоит вопрос касаемо лимитов. ВТБ – это один из крупнейших банков страны, у них большой объем выдачи. Так что здесь еще присутствует фактор исчерпания лимитов», - пояснил он.

При этом эксперт по недвижимости отметил, что льготные программы на этом точно не закончились, так как граждане просто не будут покупать жилье.