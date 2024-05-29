На пороге банкротств: В ограничении прибыли застройщиков не увидели смысла

«Давайте тогда все национализируем и вернемся в Советский Союз. Как застройщикам можно ввести норму прибыли? Как это физически осуществимо? За этим хайпом никто не вдумывается, как это реализовать. Причина не в застройщиках, а в том, что чиновники не смогли остановить то безобразие, которое началось после введения льготной ипотеки под 6%. Это было прописано как лекарство, но антибиотики нельзя принимать вечно, будут побочные эффекты. ЦБ в лице Набиуллиной не остановил эту историю, теперь это побочный эффект», - объяснила она.

По ее словам, в скором времени сами застройщики могут оказаться на пороге банкротств.

«Сейчас ничего не надо делать. Льготную ипотеку всем подряд собираются отменить, оставят только адресную. Уже спрос уменьшается, и еще больше будет спад. Застройщики уйдут в ценовой локдаун. Потому что по 17,5% никто покупать жилье у них не будет. Все само собой вернется к нормальным ценам. Ситуация может обернуться теперь банкротством для самих застройщиков», - заключила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что столкнувшись на фоне роста спроса, ограниченной провозной способности железных дорог и дефицита вагонов с увеличением сроков движения цемента на 36–86% за год, производители просят вмешаться в ситуацию правительство, передает «Радиоточка НСН».

