На пороге банкротств: В ограничении прибыли застройщиков не увидели смысла
Ирина Радченко заявила НСН, что отмена льготной ипотеки для «всех подряд» уже достаточно охладила рынок.
В ограничении прибыли застройщиков нет смысла, так как рынок недвижимости начнет перестраиваться на «нормальные» цены после отмены льготной ипотеки «всем подряд», рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В России предлагают ввести новые механизмы контроля за ценами на жилье. Среди них — ограничение нормы прибыли девелоперов до 20% наряду с предоставлением льгот от государства. С инициативой включить эти меры в госпрограмму «Комфортная и безопасная среда для жизни» к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратились депутаты, пишут «Известия».
«Давайте тогда все национализируем и вернемся в Советский Союз. Как застройщикам можно ввести норму прибыли? Как это физически осуществимо? За этим хайпом никто не вдумывается, как это реализовать. Причина не в застройщиках, а в том, что чиновники не смогли остановить то безобразие, которое началось после введения льготной ипотеки под 6%. Это было прописано как лекарство, но антибиотики нельзя принимать вечно, будут побочные эффекты. ЦБ в лице Набиуллиной не остановил эту историю, теперь это побочный эффект», - объяснила она.
По ее словам, в скором времени сами застройщики могут оказаться на пороге банкротств.
«Сейчас ничего не надо делать. Льготную ипотеку всем подряд собираются отменить, оставят только адресную. Уже спрос уменьшается, и еще больше будет спад. Застройщики уйдут в ценовой локдаун. Потому что по 17,5% никто покупать жилье у них не будет. Все само собой вернется к нормальным ценам. Ситуация может обернуться теперь банкротством для самих застройщиков», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что столкнувшись на фоне роста спроса, ограниченной провозной способности железных дорог и дефицита вагонов с увеличением сроков движения цемента на 36–86% за год, производители просят вмешаться в ситуацию правительство, передает «Радиоточка НСН».
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