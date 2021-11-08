«Мясная конкуренция»: Цены на свинину и говядину в России могут снизиться

Инициатива Минсельхоза по импортным пошлинам может привести на мясной рынок новых крупных игроков, сказал НСН Андрей Карпов.

В России могут уменьшиться цены на мясо, если правительство обнулит пошлину на импорт свинины и говядины, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Ранее стало известно, что Минсельхоз обратился в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт в Россию замороженной говядины и свинины в рамках квоты в 200 тысяч. т. для каждого вида, Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на свои источники.

Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса

«Если такое решение будет принято, рост цен на эту продукцию явно будет сдержан и потенциально приведет даже к уменьшению цен на товары из мяса и непосредственно мясную продукцию. Ресурсов у российских производителей хватает, но на рынке не хватает конкуренции и достаточного предложения. На рынке могут появиться другие крупные игроки, которые предложат надлежащий объем товара, и это будет способствовать снижению цены. Я так понимаю, что именно это является главной задачей Минсельхоза», - сказал Карпов.

По его словам, российским компаниям будет менее выгодно работать в условиях такой конкуренции, а производителям полуфабрикатов – наоборот.

«Не могу сказать, что это скажется на них (отечественных компаниях – прим. НСН) положительно. Потому что маржинальность снизится, возврат инвестиций будет гораздо более длительным и им придется конкурировать в более сложной ситуации. Но это именно производители мясной продукции. Для производителей полуфабрикатов эта ситуация выгодна, потому что они могут получить доступ к более дешевому сырью. В свое время полуфабрикаты делались из мороженого мяса, которое доставлялось из разных стран, Латинской и Северной Америки, и это замороженное мясо было дешевле аналогов, представленных в России», - отметил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла.

Карпов также напомнил, что любая конкуренция ведет к снижению цен.

«В продуктовой петле». Потапенко рассказал о судьбе колбасы в России

«Любая конкуренция, любое превышение предложения над спросом влечет уменьшение цены на товары и их производные. В свое время запрет на ввоз мяса из Европы и Америки фактически снизил конкуренцию на этом рынке и способствовал увеличению стоимости данных товаров», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко говорил «Радиоточке НСН», что цены на колбасу и другие продукты будут в России неизбежно расти из-за экономической политики государства.

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ФОТО: РИА Новости
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