«Мясная конкуренция»: Цены на свинину и говядину в России могут снизиться

«Если такое решение будет принято, рост цен на эту продукцию явно будет сдержан и потенциально приведет даже к уменьшению цен на товары из мяса и непосредственно мясную продукцию. Ресурсов у российских производителей хватает, но на рынке не хватает конкуренции и достаточного предложения. На рынке могут появиться другие крупные игроки, которые предложат надлежащий объем товара, и это будет способствовать снижению цены. Я так понимаю, что именно это является главной задачей Минсельхоза», - сказал Карпов.

По его словам, российским компаниям будет менее выгодно работать в условиях такой конкуренции, а производителям полуфабрикатов – наоборот.

«Не могу сказать, что это скажется на них (отечественных компаниях – прим. НСН) положительно. Потому что маржинальность снизится, возврат инвестиций будет гораздо более длительным и им придется конкурировать в более сложной ситуации. Но это именно производители мясной продукции. Для производителей полуфабрикатов эта ситуация выгодна, потому что они могут получить доступ к более дешевому сырью. В свое время полуфабрикаты делались из мороженого мяса, которое доставлялось из разных стран, Латинской и Северной Америки, и это замороженное мясо было дешевле аналогов, представленных в России», - отметил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла.

Карпов также напомнил, что любая конкуренция ведет к снижению цен.