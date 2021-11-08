«Мясная конкуренция»: Цены на свинину и говядину в России могут снизиться
Инициатива Минсельхоза по импортным пошлинам может привести на мясной рынок новых крупных игроков, сказал НСН Андрей Карпов.
В России могут уменьшиться цены на мясо, если правительство обнулит пошлину на импорт свинины и говядины, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Ранее стало известно, что Минсельхоз обратился в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт в Россию замороженной говядины и свинины в рамках квоты в 200 тысяч. т. для каждого вида, Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на свои источники.
«Если такое решение будет принято, рост цен на эту продукцию явно будет сдержан и потенциально приведет даже к уменьшению цен на товары из мяса и непосредственно мясную продукцию. Ресурсов у российских производителей хватает, но на рынке не хватает конкуренции и достаточного предложения. На рынке могут появиться другие крупные игроки, которые предложат надлежащий объем товара, и это будет способствовать снижению цены. Я так понимаю, что именно это является главной задачей Минсельхоза», - сказал Карпов.
По его словам, российским компаниям будет менее выгодно работать в условиях такой конкуренции, а производителям полуфабрикатов – наоборот.
«Не могу сказать, что это скажется на них (отечественных компаниях – прим. НСН) положительно. Потому что маржинальность снизится, возврат инвестиций будет гораздо более длительным и им придется конкурировать в более сложной ситуации. Но это именно производители мясной продукции. Для производителей полуфабрикатов эта ситуация выгодна, потому что они могут получить доступ к более дешевому сырью. В свое время полуфабрикаты делались из мороженого мяса, которое доставлялось из разных стран, Латинской и Северной Америки, и это замороженное мясо было дешевле аналогов, представленных в России», - отметил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла.
Карпов также напомнил, что любая конкуренция ведет к снижению цен.
«Любая конкуренция, любое превышение предложения над спросом влечет уменьшение цены на товары и их производные. В свое время запрет на ввоз мяса из Европы и Америки фактически снизил конкуренцию на этом рынке и способствовал увеличению стоимости данных товаров», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко говорил «Радиоточке НСН», что цены на колбасу и другие продукты будут в России неизбежно расти из-за экономической политики государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- В Курске 55 тысяч человек остались без горячей воды из-за аварии
- В Екатеринбурге родители дистанционно обучающихся школьников устроили протест у мэрии
- Тимошенко обвинила власти Украины в осознанном убийстве граждан
- Российско-украинская команда NAVI победила в турнире по CS:GO
- Польша обвинила Минск в будущих жертвах на границе
- Два корабля ВМС США прибыли в порт Батуми
- В России выявили 39 400 новых случаев COVID-19
- Россию ждёт масштабная цифровая трансформация в соцсфере и промышленности
- Толпа мигрантов направилась к польской границе со стороны Белоруссии. Видео
- В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru