Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса

Как ожидается, это приведет к снижению цен на мясо в 2022 году. Изменения в условиях ввоза продукции обсуждают Минэкономразвития и Минсельхоз. Один из вариантов - освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. т в следующем году. На замороженную свинину планируется установить квоту не более 100 тыс. т с 1 января по 31 июня 2022 года.

Любые меры будут приниматься с учетом нынешней ситуации с ценами на мясо и насыщенности рынка данной продукцией.

Ранее сообщалось, что сезонные факторы и высокая инфляция на мировых рынках могут привести к подорожанию овощей и молочной продукции в России в канун Нового года. Кроме того, мировые цены на еду показали рекордный рост.

