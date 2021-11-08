Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса
В России хотят сделать беспошлинный ввоз говядины и свинины, сообщают «Известия».
Как ожидается, это приведет к снижению цен на мясо в 2022 году. Изменения в условиях ввоза продукции обсуждают Минэкономразвития и Минсельхоз. Один из вариантов - освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. т в следующем году. На замороженную свинину планируется установить квоту не более 100 тыс. т с 1 января по 31 июня 2022 года.
Любые меры будут приниматься с учетом нынешней ситуации с ценами на мясо и насыщенности рынка данной продукцией.
Ранее сообщалось, что сезонные факторы и высокая инфляция на мировых рынках могут привести к подорожанию овощей и молочной продукции в России в канун Нового года. Кроме того, мировые цены на еду показали рекордный рост.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru