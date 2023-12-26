«Мягкая подвеска, уют и сегмент»: Почему китайские авто не заменят Mercedes и BMW

Мировые автомобильные компании, как Mercedes и BMW, не «уйдут в историю», их не смогут заменить китайские авто, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что такие мировые компании, как Mercedes и BMW, могут «уйти в историю» через 10 лет. Он отметил, что китайский автопром захватывает отечественный рынок, но это происходит не только в России. Орешкин указал, что Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его мнению, Mercedes и BMW просто перестанут быть европейскими автомобилями, поскольку не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях. Похмелкин не согласился с таким мнением.