«Мягкая подвеска, уют и сегмент»: Почему китайские авто не заменят Mercedes и BMW
На Mercedes и BMW всегда будет спрос, если не произойдет серьезных катаклизмов, отметил в эфире НСН Виктор Похмелкин.
Мировые автомобильные компании, как Mercedes и BMW, не «уйдут в историю», их не смогут заменить китайские авто, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что такие мировые компании, как Mercedes и BMW, могут «уйти в историю» через 10 лет. Он отметил, что китайский автопром захватывает отечественный рынок, но это происходит не только в России. Орешкин указал, что Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его мнению, Mercedes и BMW просто перестанут быть европейскими автомобилями, поскольку не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях. Похмелкин не согласился с таким мнением.
«Это прогноз больше политического характера. Давайте посмотрим на историю: весь мир пережил «бум» японских машин, затем корейских. Теперь на подходе китайцы, но при этом и Mercedes, и BMW, и другие европейские бренды сохраняют свое значение, имеют свой сегмент, своих покупателей. Если не произойдет каких-то катаклизмов, то всегда останется спрос на автомобили этих марок, хочется кому-то или нет. Такова объективная закономерность и исторические факты. Немецкие марки не отстают в технологиях. Единственное, что они борются с серым импортом и какие-то вещи делают так, чтобы машины, попавшие на российский рынок, не были столь качественными», - сказал Похмелкин.
Он отметил, что россияне любят немецкие автомобили за комфорт и достойные линейки машин.
«Немцев в России любят за комфорт: мягкая подвеска, уют. Плюс определенная аура. У BMW очень хорошая линейка, интересная. Это машины, которые можно и на вторичном рынке продать. Знаю людей, которые ничего кроме Mercedes и BMW не признают», - указал Похмелкин.
Кроме того, он выразил уверенность, что если европейские бренды вернутся на российский рынок, то они не смогут проиграть китайским автомобилям.
«Если вернется нормальная ситуация и все будут иметь доступ на наш рынок, то никто не уступит. Чем брали японцы и корейцы? Во-первых, качеством не хуже европейского, а во-вторых ценой. При том же качестве была лучшая цена. Но сегодня на китайские автомобили такие цены, даже сейчас, что ой-ой-ой и никакого преимущества», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что китайский кроссовер Haval Jolion стал самой популярной иномаркой в России в ноябре. При этом самым продаваемым авто стала Lada Granta. Примечательно, что она остается в топе лидеров уже 20-й месяц подряд, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Работники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
- МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна
- Исследование: Новогодний стол россиян подорожал на 14%
- На Первый канал вернется шоу «Большая разница»
- Экс-губернатора Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий
- «Кровавый хайп»: Крючков осудил выложивших в Сеть кадры удара ВСУ по Феодосии
- Актер из «Слова пацана» Базанов не признал вину в убийстве в 2011 году
- МВД объявили в розыск создателя мультфильма о Масяне
- ФАС возбудила дела против производителей яиц в четырех регионах
- Умер актер из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru