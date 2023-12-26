Орешкин: Mercedes и BMW могут уйти в историю через десять лет
Мировые автомобильные концерны, например, Mercedes и BMW, могут через десять лет «уйти в историю», считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом он заявил в интервью изданию «Эксперт».
Как отметил Орешкин, российский рынок «захватывает» китайский автопром. В то же время КНР стала экспортером автомобилей номер один во всем мире, пишет RT.
«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», — подчеркнул помощник президента.
По словам Орешкина, сейчас у европейских компаний нет прежних рынка сбыта и преимущества в технологиях, и в будущем их автомобили фактически перестанут быть европейскими.
Ранее Максим Орешкин заявил о росте внутреннего производства в России, доля импортных товаров сократилась и составляет около 25%, напоминает Ura.ru.
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