«Автостат»: Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России

Отмечается, что самым продаваемым авто стала Lada Granta. Примечательно, что она остается в топе лидеров уже 20-й месяц подряд. Следом за ней - Haval Jolion, Lada Vesta, Niva Travel и Niva Legend.

В десятку также попали Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Monjaro.

Ранее начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрей Владимирцев заявил, что Иран является приоритетным иностранным рынком для поставок автомобилей Lada, отмечает «Радиоточка НСН».

