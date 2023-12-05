«Автостат»: Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России
Китайский кроссовер Haval Jolion стал самой популярной иномаркой в России в ноябре, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что самым продаваемым авто стала Lada Granta. Примечательно, что она остается в топе лидеров уже 20-й месяц подряд. Следом за ней - Haval Jolion, Lada Vesta, Niva Travel и Niva Legend.
В десятку также попали Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Monjaro.
Ранее начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрей Владимирцев заявил, что Иран является приоритетным иностранным рынком для поставок автомобилей Lada, отмечает «Радиоточка НСН».
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