МВФ прогнозирует ухудшение уровня жизни почти во всех странах из-за пандемии
Пандемия коронавируса приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах мира. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
По ее прогнозу, мировое производство в среднесрочной перспективе останется на гораздо более низком уровне по сравнению с предыдущими прогнозами МВФ.
«Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», - цитирует Георгиеву ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии.
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