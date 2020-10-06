МВФ прогнозирует ухудшение уровня жизни почти во всех странах из-за пандемии

Пандемия коронавируса приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах мира. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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По ее прогнозу, мировое производство в среднесрочной перспективе останется на гораздо более низком уровне по сравнению с предыдущими прогнозами МВФ.

«Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», - цитирует Георгиеву ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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