МВФ прогнозирует ухудшение уровня жизни почти во всех странах из-за пандемии

По ее прогнозу, мировое производство в среднесрочной перспективе останется на гораздо более низком уровне по сравнению с предыдущими прогнозами МВФ.

«Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», - цитирует Георгиеву ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии.

