Путин заявил о готовности к любому развитию событий в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии. Об этом он сообщил во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.
По его словам, угроза коронавируса пока не отступила.
Во вторник, 6 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в связи с неблагоприятным развитием ситуации с распространением коронавируса, пишет «Свободная пресса». Он временно приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru