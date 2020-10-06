Путин заявил о готовности к любому развитию событий в условиях пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии. Об этом он сообщил во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

По его словам, угроза коронавируса пока не отступила.

Вторая волна коронавируса в Москве может быть в три раза сильнее весенней

Во вторник, 6 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в связи с неблагоприятным развитием ситуации с распространением коронавируса, пишет «Свободная пресса». Он временно приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров.



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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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