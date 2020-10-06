Треть россиянин готовы снизить зарплатные ожидания при приеме на работу

Каждый третий россиянин – при приёме на работу – готов согласиться на зарплату меньше своих ожиданий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования, проведенного компанией IDF Eurasia. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что на более низкую зарплату «скорее не согласны» 52% респондентов, «однозначно не согласны» 17% опрошенных.

Также стало известно, что доход в 90 тысяч рублей и более «на руки» считают для себя приемлемым 17% опрошенных, зарплата в 70-90 тысяч рублей устроит 35% респондентов, окладом в 50-70 тысяч будут довольны 29% участников опроса.

Говоря о бонусах при трудоустройстве, 63% участников опроса заявили, что хотели бы, чтобы компания предоставляла им добровольное медицинское страхование.