Треть россиянин готовы снизить зарплатные ожидания при приеме на работу

Каждый третий россиянин – при приёме на работу – готов согласиться на зарплату меньше своих ожиданий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования, проведенного компанией IDF Eurasia. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что на более низкую зарплату «скорее не согласны» 52% респондентов, «однозначно не согласны» 17% опрошенных.

Также стало известно, что доход в 90 тысяч рублей и более «на руки» считают для себя приемлемым 17% опрошенных, зарплата в 70-90 тысяч рублей устроит 35% респондентов, окладом в 50-70 тысяч будут довольны 29% участников опроса.

Говоря о бонусах при трудоустройстве, 63% участников опроса заявили, что хотели бы, чтобы компания предоставляла им добровольное медицинское страхование.

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Между тем, более 4 млн россиян столкнулись с сокращением заработной платы во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Урезали ежемесячные доходы в этот период 4,6 млн россиян. Это примерно 6,2% от общего числа экономически активного населения.

Главная причина сокращения - отпуск без сохранения зарплаты, который взяли 2,4 млн работников, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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